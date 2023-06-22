Спорт 22.06.2023 в 11:58

Борцы из Бурятии стали чемпионами России

Призовой фонд турнира - 15 000 000 рублей
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Текст: Евгения Гармаева
Борцы из Бурятии стали чемпионами России

В Каспийске разыграли первые медали чемпионата России по вольной борьбе. Титул чемпионов страны завоевали Евгений Жербаев и Жаргалма Цыремпилова. Ирина Ологонова стала серебряным призером, сообщают в минспорта Бурятии.

Для мастера спорта России международного класса Евгения Жербаева победа на главном национальном старте стала первой в спортивной карьере спортсмена. Борец стал лучшим в весовой категории до 70 кг. В финальном поединке он с уверенностью одержал вверх над представителем Московской области Иналбеком Шериевым со счетом 9:1.

Еще одно «золото» для Бурятии принесла мастер спорта России международного класса Жаргалма Цыремпилова. В весовой категории до 59 кг в женской борьбе ей не было равных. В весовой категории до 55 кг серебряную награду чемпионата завоевала заслуженный мастер спорта России Ирина Ологонова.

Чемпионат собрал около 550 спортсменов из 51 региона страны. За все дни соревнований сильнейшие определятся в 20 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 15 000 000 рублей.


Фото: Номер один

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