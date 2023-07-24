В Бурятии ради марафона перекроют трассу Улан-Удэ - Курумкан

12 августа в Бурятии пройдет четвертый марафон «Чистый Байкал». В этот день с 8 до 15 часов полиция перекроет участок трассы Улан-Удэ - Курумкан с 216 км по 231 км. Автомобилисты должны учесть это обстоятельство.Старт для участников дадут от базы «Ровесник». Дети смогут пробежать 3 км. Взрослые покажут себя на дистанциях 10, 21 и 42 км.Впервые в рамках марафона пройдет эстафета «экидэн». Это командное соревнование, придуманное в Японии. Каждая команда состоит из двух женщин и четырех мужчин. Каждый член команды пробежит разную дистанцию, но в сумме команда пробежит 42 км, т. е. полный марафон. В эстафете будут призы.Что касается самой длинной марафонской дистанции, там тоже будут призы. За первое место 150 тыс. рублей, за второе 100 тыс., за третье - 50 тыс. В полумарафоне также наградят участников. Кстати, предусмотрен отдельный приз за самый лучший результат на первых пяти километрах.За участие в «Чистом Байкале» необходимо оплатить небольшой вступительный взнос. На сегодня на марафон уже зарегистрировано около 800 участников. В день соревнования тоже можно зарегистрироваться на базе «Колос». Зрителям-болельщикам рекомендуют приехать на место соревнования заранее, 11 августа. Разместиться можно в Максимихе, Усть-Баргузине, в том же «Колосе».Возрастное ограничение мероприятия: 0+Фото: «Номер один»