Спорт 24.07.2023 в 11:27

В Бурятии ради марафона перекроют трассу Улан-Удэ - Курумкан

На спортивном состязании можно будет завоевать 150 тыс. рублей
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии ради марафона перекроют трассу Улан-Удэ - Курумкан
12 августа в Бурятии пройдет четвертый марафон «Чистый Байкал». В этот день с 8 до 15 часов полиция перекроет участок трассы Улан-Удэ - Курумкан с 216 км по 231 км. Автомобилисты должны учесть это обстоятельство.

Старт для участников дадут от базы «Ровесник». Дети смогут пробежать 3 км. Взрослые покажут себя на дистанциях 10, 21 и 42 км.

Впервые в рамках марафона пройдет эстафета «экидэн». Это командное соревнование, придуманное в Японии. Каждая команда состоит из двух женщин и четырех мужчин. Каждый член команды пробежит разную дистанцию, но в сумме команда пробежит 42 км, т. е. полный марафон. В эстафете будут призы.

Что касается самой длинной марафонской дистанции, там тоже будут призы. За первое место 150 тыс. рублей, за второе 100 тыс., за третье - 50 тыс. В полумарафоне также наградят участников. Кстати, предусмотрен отдельный приз за самый лучший результат на первых пяти километрах.

За участие в «Чистом Байкале» необходимо оплатить небольшой вступительный взнос. На сегодня на марафон уже зарегистрировано около 800 участников. В день соревнования тоже можно зарегистрироваться на базе «Колос». Зрителям-болельщикам рекомендуют приехать на место соревнования заранее, 11 августа. Разместиться можно в Максимихе, Усть-Баргузине, в том же «Колосе».

Возрастное ограничение мероприятия: 0+

Фото: «Номер один»
Теги
марафон

Все новости

В Бурятии проведут международный турнир по борьбе на призы Бориса Будаева
24.07.2023 в 11:42
В Бурятии ради марафона перекроют трассу Улан-Удэ - Курумкан
24.07.2023 в 11:27
В Бурятии молодых покорителей Пика Любви пришлось снимать с горы
24.07.2023 в 11:18
Социальные и молодые предприниматели Бурятии смогут получить гранты
24.07.2023 в 10:55
Пенсионерка и ребенок погибли в ДТП в Бурятии
24.07.2023 в 10:47
Хамбо-лама проводил в последний путь погибшего на спецоперации десантника
24.07.2023 в 10:32
Мужчина утонул на озере в Бурятии
24.07.2023 в 10:14
Вода в реках Улан-Удэ продолжает быстро отступать
24.07.2023 в 09:57
В Улан-Удэ к тепломагистрали №3 подключают первое уголовное дело
24.07.2023 в 09:44
В Улан-Удэ досрочно запустили трамваи на Шишковку
24.07.2023 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
В Бурятии проведут международный турнир по борьбе на призы Бориса Будаева
На него съедутся около двухсот юниоров-вольников
24.07.2023 в 11:42
Жители Бурятии пробегут марафон «Чистый Байкал»
Для любителей легкой атлетики подготовили четыре дистанции
04.07.2023 в 16:55
«Сурхарбаан-2023» удивит зрителей новинками
Впервые в программу праздника включены троеборье и поднятие ловчего шеста
03.07.2023 в 13:03
Чемпионка из Бурятии примет участие в Олимпийских играх 2024 года
Главные соревнования пройдут в Париже
29.06.2023 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru