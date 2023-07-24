Спорт 24.07.2023 в 11:42

В Бурятии проведут международный турнир по борьбе на призы Бориса Будаева

На него съедутся около двухсот юниоров-вольников
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии проведут международный турнир по борьбе на призы Бориса Будаева
В Бурятии, несмотря на нарастающие антироссийские ограничения, в очередной раз пройдет международный «будаевский» турнир по борьбе. Своими силами померятся юниоры до 24 лет.

Команда Бурятии выступит в десяти весовых категориях. Нашу республику представят около 80 спортсменов. Подобные турниры позволяют молодому поколению борцов набраться необходимого опыта. Также на ковер выйдут участники их Кемерово, Новосибирска, Якутии и других регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Приедут ли представители Северного Кавказа, пока неясно - дорога до Бурятии, к сожалению, недешева.

Зарубежные страны представят спортсмены из Монголии и Узбекистана. Во всяком случае, пока есть информация об их участии.

Спонсорскую помощь в проведении соревнований окажет Забайкальское горнорудное предприятие. Напомним, ЗГРП является генеральным партнёром Федерации вольной борьбы Бурятии и регулярно осуществляет финансирование крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Фото: «Номер один»
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