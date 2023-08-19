Бурятские ушуисты будут проходить стажировки в Храме Шаолинь в Китае

19 августа в рамках первого Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» министерство спорта и молодежной политики Бурятия, Тренировочный центр шаолиньского ушу Храма Шаолинь в КНР и Федерация УШУ Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с целью развития вида спорта «ушу».В рамках соглашения стороны будут обмениваться опытом посредством официальных визитов руководителей, рабочих встреч, а самое главное - обучение, стажировка и переподготовка сотрудников и спортсменов. Кроме того, предполагается участие представителей сторон в конференциях, совещаниях и семинарах, а также создание условий для взаимодействия общественных организаций в сфере физической культуры и спорта.Фото: правительство РБ