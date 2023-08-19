Спорт 19.08.2023 в 16:24

Бурятские ушуисты будут проходить стажировки в Храме Шаолинь в Китае

В рамках соглашения стороны будут обмениваться опытом
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Текст: Номер один
Бурятские ушуисты будут проходить стажировки в Храме Шаолинь в Китае
19 августа в рамках первого Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» министерство спорта и молодежной политики Бурятия, Тренировочный центр шаолиньского ушу Храма Шаолинь в КНР и Федерация УШУ Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с целью развития вида спорта «ушу».

В рамках соглашения стороны будут обмениваться опытом посредством официальных визитов руководителей, рабочих встреч, а самое главное - обучение, стажировка и переподготовка сотрудников и спортсменов. Кроме того, предполагается участие представителей сторон в конференциях, совещаниях и семинарах, а также создание условий для взаимодействия общественных организаций в сфере физической культуры и спорта.

Фото: правительство РБ 
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с 16 по 22 августа

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