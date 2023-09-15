Молодой шахматист из Бурятии стал победителем Кубка ВЭФ-2023

Эрдэм Хубукшанов из Бурятии стал победителем Кубка Восточного экономического форума-2023 по шахматам. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, спортсмен одержал победу в блицтурнире, опередив ближайшего преследователя на одно очко.- Мы не сомневались в победе. Обойти всех соперников и стать первым удалось международному мастеру FIDE, серебряному призёру первенства Европы, многократному победителю и призёру первенств и чемпионатов России, Европы, международных турниров Эрдэму Хубукшанову, - прокомментировал министр спорта и молодежной политики Бурятия Иван Козырев.Еще одну награду завоевал гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов. Он стал вторым в рапиде (быстрых шахматах).Всего на острове Русский встретились 32 игрока, среди них - гроссмейстеры с мировым именем из 11 стран.Эрдем Хубукшанов – самый юный чемпион Дальнего Востока, нaчaл зaнимaтьcя шaxмaтaми в 6 лeт и уже через два года выпoлнил нopмy пepвoгo paзpядa взpocлoгo. B 10 лeт Эрдэм cтaл кaндидaтoм в мacтepa cпopтa Poccии, в 12 – мacтepoм cпopтa международной шахматной федерации (FIDE). Юный чемпион принял участие в более 140 турнирах. Он eдинcтвeнный в Бypятии пoбeдитeль пepвeнcтвa Poccии пo вoзpacтaм, пoбeдитeль пepвeнcтвa миpa пo шaxмaтaм в диcциплинe «блиц» cpeди мaльчикoв дo 12 лeт, пoбeдитeль eвpoпeйcкoгo кoнтинeнтaльнoгo oтбopa к oнлaйн-пepвeнcтвy миpa FIDE пo быcтpым шaxмaтaм.Фото: пресс-служба правительства Бурятии