Спорт 15.09.2023 в 12:08

Молодой шахматист из Бурятии стал победителем Кубка ВЭФ-2023

Спортсмен одержал победу в блицтурнире
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Текст: Андрей Константинов
Молодой шахматист из Бурятии стал победителем Кубка ВЭФ-2023
Эрдэм Хубукшанов из Бурятии стал победителем Кубка Восточного экономического форума-2023 по шахматам. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, спортсмен одержал победу в блицтурнире, опередив ближайшего преследователя на одно очко.

- Мы не сомневались в победе. Обойти всех соперников и стать первым удалось международному мастеру FIDE, серебряному призёру первенства Европы, многократному победителю и призёру первенств и чемпионатов России, Европы, международных турниров Эрдэму Хубукшанову, - прокомментировал министр спорта и молодежной политики Бурятия Иван Козырев.

Еще одну награду завоевал гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов. Он стал вторым в рапиде (быстрых шахматах).

Всего на острове Русский встретились 32 игрока, среди них - гроссмейстеры с мировым именем из 11 стран.

Эрдем Хубукшанов – самый юный чемпион Дальнего Востока, нaчaл зaнимaтьcя шaxмaтaми в 6 лeт и уже через два года выпoлнил нopмy пepвoгo paзpядa взpocлoгo. B 10 лeт Эрдэм cтaл кaндидaтoм в мacтepa cпopтa Poccии, в 12 – мacтepoм cпopтa международной шахматной федерации (FIDE). Юный чемпион принял участие в более 140 турнирах. Он eдинcтвeнный в Бypятии пoбeдитeль пepвeнcтвa Poccии пo вoзpacтaм, пoбeдитeль пepвeнcтвa миpa пo шaxмaтaм в диcциплинe «блиц» cpeди мaльчикoв дo 12 лeт, пoбeдитeль eвpoпeйcкoгo кoнтинeнтaльнoгo oтбopa к oнлaйн-пepвeнcтвy миpa FIDE пo быcтpым шaxмaтaм.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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