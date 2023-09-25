Спорт 25.09.2023 в 11:23

Теннисисты Бурятии прорвались в теннисную элиту России

Это произошло впервые в истории республики
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Текст: Петр Санжиев
Теннисисты Бурятии прорвались в теннисную элиту России
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису включена в состав премьер-лиги страны. Это сильнейшая лига в этом виде спорта. Бурятская сборная будет единственной со всего Дальнего Востока, кому удалось прорваться в российскую теннисную элиту.

Компанию нашим спортсменам составят 13 команд, представляющих Москву, Екатеринбург, Казань, Барнаул, Краснодар и другие регионы. Команда республики состоит из десяти человек, двое из которых являются гражданами КНР, где настольный теннис хорошо развит. Правила позволяют иметь легионеров.

В сильнейшей лиге наши спортсмены будут играть в сезоне 2023-2024 гг.

Фото: russianstock.ru
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