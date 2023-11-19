Дартсмен из Бурятии стал призером чемпионата России

Бронзовую медаль главного национального старта - чемпионата по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал кандидат в мастера спорта России из Бурятии Сергей Петров.«Уже пять лет, как республика с этим видом спорта на «ты». За это время подготовлены двое мастеров спорта России, более 25 кандидатов в мастера спорта России и около 300 спортсменов массовых разрядов. Благодаря такому успеху и опыту проведения крупных спортивных событий регион является организатором соревнований всероссийского и международного уровней», - отмечает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.Награды спортсмен удостоен в дисциплине «дартс-сектор 20».Соревнования прошли в Челябинске с 10 по 14 ноября, ее участниками стали порядка 60 спортсменов из 12 регионов страны, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.