Спорт 19.11.2023 в 14:14

Дартсмен из Бурятии стал призером чемпионата России

Сергей Петров привез из Челябинска бронзовую медаль
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Текст: Номер один
Дартсмен из Бурятии стал призером чемпионата России
Бронзовую медаль главного национального старта - чемпионата по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал кандидат в мастера спорта России из Бурятии Сергей Петров.

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«Уже пять лет, как республика с этим видом спорта на «ты». За это время подготовлены двое мастеров спорта России, более 25 кандидатов в мастера спорта России и около 300 спортсменов массовых разрядов. Благодаря такому успеху и опыту проведения крупных спортивных событий регион является организатором соревнований всероссийского и международного уровней», - отмечает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
 
Награды спортсмен удостоен в дисциплине «дартс-сектор 20».
 
Соревнования прошли в Челябинске с 10 по 14 ноября, ее участниками стали порядка 60 спортсменов из 12 регионов страны, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

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