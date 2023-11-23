Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек стартуют в Улан-Удэ

С 23 по 26 ноября Физкультурно-спортивный комплекс Удэ-Удэ соберет порядка 500 спортсменок из 50 регионов страны. Здесь пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет и до 18 лет на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских Игр в Лондоне Любови Волосовой.«Любовь Михайловна - гордость республики. Она и заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира и единственная представительница прекрасного пола из Бурятии, ставшая бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне», - сообщил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.Открытие спортивного мероприятия состоится завтра, 24 ноября, в 15.00.Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.11.00 – 16.30 – предварительные встречи среди девушек до 16 лет;17.00 – 20.00 – ½ финала во всех весовых категориях.11.00 – 15.00 – утешительные поединки;15.00 – 16.00 - торжественная церемония открытия соревнований;16.00 – 18.00 – финалы и награждение.11.00 – 16.00 - предварительные встречи среди девушек до 18 лет;17.00 – 20.00 – ½ финала;11.00 – 15.00 – утешительные поединки;15.00 – 17.00 – финалы и награждение.Фото: «Номер один»