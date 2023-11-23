Спорт 23.11.2023 в 14:44

Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек стартуют в Улан-Удэ

Они соберут около 500 спортсменок из 50 регионов страны
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Текст: Андрей Константинов
Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек стартуют в Улан-Удэ
С 23 по 26 ноября Физкультурно-спортивный комплекс Удэ-Удэ соберет порядка 500 спортсменок из 50 регионов страны. Здесь пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек до 16 лет и до 18 лет на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских Игр в Лондоне Любови Волосовой.

«Любовь Михайловна - гордость республики. Она и заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира и единственная представительница прекрасного пола из Бурятии, ставшая бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне», - сообщил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

Открытие спортивного мероприятия состоится завтра, 24 ноября, в 15.00.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Программа соревнований:

23 ноября

11.00 – 16.30 – предварительные встречи среди девушек до 16 лет;

17.00 – 20.00 – ½ финала во всех весовых категориях.

24 ноября

11.00 – 15.00 – утешительные поединки;

15.00 – 16.00 - торжественная церемония открытия соревнований;

16.00 – 18.00 – финалы и награждение.

25 ноября

11.00 – 16.00 - предварительные встречи среди девушек до 18 лет;

17.00 – 20.00 – ½ финала;

26 ноября

11.00 – 15.00 – утешительные поединки;

15.00 – 17.00 – финалы и награждение.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер один»
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