На новогодних каникулах в Улан-Удэ пройдут соревнования по мини-футболу

В столице Бурятии начали подготовку к одному из главных спортивных событий года — открытому международному турниру «Кубок города Улан-Удэ». Он пройдет уже в 18-й раз с 4 по 8 января.Всегда этот спортивный праздник собирал полные трибуны зрителей. На него приходят семьями, с детьми, друзьями — спортивное шоу для всех возрастов. Драйв, накал борьбы, азарт — эти эмоции нам подарят футболисты.В этом году география участников впечатляет. Традиционно в турнире участвуют сильнейшие команды из Красноярска, Братска, Иркутска, Ангарска, Читы и, конечно же, Улан-Удэ. Впервые за наш Кубок поборется команда из Хабаровска. Ожидаем приезд команд из Беларуси, Китая, Монголии. Ведем переговоры с футбольными федерациями Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана.- Предлагаем горожанам уже начать планировать новогодние каникулы и не пропустить расписание матчей. Игры традиционно пройдут на двух площадках: в ФСК и КСК г. Улан-Удэ. Следите за новостями! – сообщают в пресс-службе мэрии.