Бурятские бойцы муай-тай завоевали «золото»

В Городнецком районе Нижегородской области на базе отдыха «Изумрудное» с 28 ноября по 3 декабря прошел Кубок Содружества России по муайтай. Участие в нем приняли наши легендарные бурятские чемпионки. Первую победу одержала участница сборной команды Бурятии Анастасия Байс.

Напомним, ранее Анастасия уже выступала на Кубке Содружества, но в полуфинале проиграла. Провал произошел в 2021 году и стал последним в череде неудач. С тех пор юная спортсменка одерживает только победы.

Второе «золото» Бурятии подарила Дарья Ербаева. Которая неоднократно проигрывала своей сопернице Ульяне Хрисановой из Тульской области. Но взяла реванш, одержав победу во всех раундах.

Стоит отметить, что данные соревнования являются отборочными для участия в первенстве и чемпионате России. А значит впереди Бурятию могут поджидать очередные победы.





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