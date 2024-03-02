Спорт 02.03.2024 в 12:58

В Улан-Удэ проходит этнокультурный фестиваль

Лучшие костоломы борются за 1,5 миллиона рублей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ проходит этнокультурный фестиваль

В Бурятии хотят установить новый рекорд мира. Для этого лучшие костоломы республики, соседних регионов и стран - вновь собрались вместе. Их объединил VII этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга-2024» (6+), который проходит в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Абсолютного победителя по разбиванию хребтовой кости наградят 1,5 миллионом рублей. Поддержать участников можно уже сегодня. Турнир будет длиться с утра и до самого вечера.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля также проходят соревнования по бурятской национальной игре в кости «Шагай наадан», по бурятской игре «Талаан Тобшо наадан» и «Тэбэг».

Программа фестиваля:

2 марта:

8:00-20:00 - Художественная выставка Солбона Лыгденова. Фотовыставка «Алтан Мундарга».
8:00-19:00 - Отборочные состязания «hээр шаалган».
11:00-20:00 - Отборочные состязания по «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», «Тэбэг».
19:30-20:00 - Торжественное открытие фестиваля. Шоу костоломов-хранителей традиций.
20:00-20:10 - Установление рекорда по разбиванию хребтовой кости за 1 минуту.
20:10-20:30 - Финалы по «Шагай наадан» и «Талаан Тобшо наадан».
20:10-20:30 - Финал среди женщин по «hээр шаалган». Награждение.

3 марта:

8:00-20:00 - Художественная выставка Солбона Лыгденова. Фотовыставка «Алтан Мундарга».
8:00-19:00 - Продолжение состязаний по «Һээр шаалган».
11:00-19:00 - Соревнования по «Талаан Тобшо наадан» среди детей до 12 лет.
19:00-19:30 - Абсолютное первенство по «Һээр шаалган».
19:30-20:00 - Церемония награждения победителей и призёров. Закрытие фестиваля.

Абсолютного победителя среди женщин наградят путевкой в Таиланд. Абсолютного победителя среди юношей до 15 лет - смартфоном Айфон 15. Победителя, установившего мировой рекорд по разбиванию хребтовой кости за 1 минуту - наградят путевкой в Таиланд. Абсолютного чемпиона по бурятской национальной игре «Шагай наадан» - смартфоном Айфон 15. Абсолютный победитель по бурятской спортивной игре «Талаан Тобшо наадан» получит - 25.000 рублей. Абсолютный победитель по традиционной игре «Тэбэг» также получит - 25.000 рублей.


Возрастное ограничение: 6+.

Фото: скриншот видео Ариг Ус

Теги
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