Спорт 20.03.2024 в 10:12

В Улан-Удэ студентки посоревновались в мини-футболе

БГУ против ВСГУТУ: победители отправятся на всероссийский финал
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ студентки посоревновались в мини-футболе
 18 марта прошел республиканский этап общероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы» среди девушек. В спортивном зале встретились две женские студенческие команды - БГУ им. Доржи Банзарова и ВСГУТУ.

Как сообщает минспорта Бурятии, матч получился захватывающим. Команды показали высокий уровень игры и достойно представили свои университеты. Обе команды упорно сражались за победу, основное время закончилось со счетом 2:2. Определить победителя удалось лишь в серии послематчевых пенальти – со счётом 4:3 победу одержала команда женской сборной БГУ им. Доржи Банзарова.

Команда завоевала право представлять Бурятию на всероссийском финале, который пройдет с 8 по 16 апреля в Нижегородской области.


Фото: минспорта РБ
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