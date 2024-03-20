Спорт 20.03.2024 в 10:12
В Улан-Удэ студентки посоревновались в мини-футболе
БГУ против ВСГУТУ: победители отправятся на всероссийский финал
Текст: Евгения Гармаева
18 марта прошел республиканский этап общероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы» среди девушек. В спортивном зале встретились две женские студенческие команды - БГУ им. Доржи Банзарова и ВСГУТУ.
Как сообщает минспорта Бурятии, матч получился захватывающим. Команды показали высокий уровень игры и достойно представили свои университеты. Обе команды упорно сражались за победу, основное время закончилось со счетом 2:2. Определить победителя удалось лишь в серии послематчевых пенальти – со счётом 4:3 победу одержала команда женской сборной БГУ им. Доржи Банзарова.
Команда завоевала право представлять Бурятию на всероссийском финале, который пройдет с 8 по 16 апреля в Нижегородской области.
Фото: минспорта РБ
Как сообщает минспорта Бурятии, матч получился захватывающим. Команды показали высокий уровень игры и достойно представили свои университеты. Обе команды упорно сражались за победу, основное время закончилось со счетом 2:2. Определить победителя удалось лишь в серии послематчевых пенальти – со счётом 4:3 победу одержала команда женской сборной БГУ им. Доржи Банзарова.
Команда завоевала право представлять Бурятию на всероссийском финале, который пройдет с 8 по 16 апреля в Нижегородской области.
Фото: минспорта РБ