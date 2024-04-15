Спорт 15.04.2024 в 14:14

Гражданские бойцы Бурятии впервые выступят на чемпионате РФ по армейской «рукопашке»

Республика выставит самую большую команду
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Текст: Петр Санжиев
Гражданские бойцы Бурятии впервые выступят на чемпионате РФ по армейской «рукопашке»
В ФСК Улан-Удэ 27-28 апреля пройдет чемпионат России по армейскому рукопашному бою. Ожидается 250 участников из регионов страны, военных округов, военных учебных заведений. Бурятию представят 25 бойцов. Команда республики будет сводной - компанию военнослужащим составят гражданские бойцы. Но, конечно, костяк будет армейским - из 36-й общевойсковой армии. Это около 80 процентов бурятской команды.

Раньше из Бурятии в аналогичных чемпионатах участвовали исключительно военнослужащие, так сказать по ведомственной линии. Но недавно в республике была организована соответствующая федерация, и это открыло путь «рукопашникам» из гражданской жизни.

В этом году чемпионат посвящен 45-летию армейского рукопашного боя.

Соревнования пройдут в семи весовых категориях. За первое место приз составит 100 тыс. рублей. За второе 50 тыс., а за третье - 30 тыс. Сильнейшие получат пояса чемпионов. Тренеров победителей тоже наградят денежными призами.

Параллельно состоятся соревнования по практической стрельбе.

Возрастное ограничение мероприятия: 6+

Фото: «Номер один»
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с 10 по 16 апреля

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