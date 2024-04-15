Гражданские бойцы Бурятии впервые выступят на чемпионате РФ по армейской «рукопашке»

В ФСК Улан-Удэ 27-28 апреля пройдет чемпионат России по армейскому рукопашному бою. Ожидается 250 участников из регионов страны, военных округов, военных учебных заведений. Бурятию представят 25 бойцов. Команда республики будет сводной - компанию военнослужащим составят гражданские бойцы. Но, конечно, костяк будет армейским - из 36-й общевойсковой армии. Это около 80 процентов бурятской команды.Раньше из Бурятии в аналогичных чемпионатах участвовали исключительно военнослужащие, так сказать по ведомственной линии. Но недавно в республике была организована соответствующая федерация, и это открыло путь «рукопашникам» из гражданской жизни.В этом году чемпионат посвящен 45-летию армейского рукопашного боя.Соревнования пройдут в семи весовых категориях. За первое место приз составит 100 тыс. рублей. За второе 50 тыс., а за третье - 30 тыс. Сильнейшие получат пояса чемпионов. Тренеров победителей тоже наградят денежными призами.Параллельно состоятся соревнования по практической стрельбе.Возрастное ограничение мероприятия: 6+Фото: «Номер один»