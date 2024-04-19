Спорт 19.04.2024 в 17:44

В Бурятии заработал проект от Росреестра «Земля для туризма»

Инвесторы могут выбрать себе участок для туристического бизнеса
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии заработал проект от Росреестра «Земля для туризма»

Для жителей Бурятии заработал проект от Росреестра «Земля для туризма». Благодаря ему можно узнать о местах, потенциально привлекательных для развития туризма. Выбрать себе землю может любой инвестор или предприниматель, заинтересованный в развитии туристического бизнеса в Бурятии.

В республике Бурятия уже выделено 3 земельных участка общей площадью 38,8 гектара, которые подходят для развития туристической деятельности.

«Один из таких земельных участков расположен в поселке Выдрино Кабанского района Республики Бурятии, территория бывшей колонии, которую в ближайшее время передадут в АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» для ее дальнейшего развития», - рассказала заместитель председателя правительства Бурятии – министр экономики Екатерина Кочетова.

«Поиском подходящих территорий в регионах занимаются оперативные штабы, которые также анализируют потенциал и разрабатывают стратегии для более эффективного использования земель. В их состав входят представители территориальных управлений Росреестра, филиалов ППК «Роскадастр», региональных органов власти и профсообщества», - отметила Ирина Шаргаева, руководитель Управления Росреестра по Республике Бурятия.

Любой заинтересованный человек может ознакомиться с доступными участками в режиме онлайн на сервисе «Публичная кадастровая карта» по ссылке https://pkk.rosreestr.ru.

Для поиска земельных участков и территорий необходимо выбрать раздел «Земля для туризма» в левом верхнем углу.

Об условиях получения участков можно узнать в Росреестре по тел. 297474

 

Фото: Номер один

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