Борец из Бурятии блеснула на состязаниях в Калининграде

Кадетская сборная России U-17 по вольной борьбе блеснула на Х Российско-Китайских молодежных летних играх 2026 в Калининграде. Наши борцы разгромили команду из Поднебесной – на их счету 11 побед и всего 2 поражения.

В составе российской сборной ярко выступила спортсменка из Бурятии Ирина Цыдеева. В весовой категории до 49 кг девушка выиграла напряженную встречу со счетом 2:2.

«Победу определило последнее результативное действие нашей спортсменки. Эти очки стали важным вкладом в общий успех команды России», - прокомментировали в минспорта республики.