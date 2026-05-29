Кикбоксер из Бурятии стала двукратной чемпионкой России

В городе Одинцово Московской области состоялось первенство России по кикбоксингу. На состязаниях отличилась спортсменка из Бурятии Илона Лебедева.

Девушка завоевала «золото» среди спортсменок 17–18 лет. Илона стала двукратной чемпионкой – в прошлом году она победила в возрастной категории 15–16 лет.

«Победы на первенстве России – это показатель высокого уровня подготовки наших спортсменов и тренеров. Илона второй год подряд подтверждает лидерство на всероссийской арене и достойно представляет Бурятию», – сказал министр спорта республики Иван Козырев.