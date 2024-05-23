В Иволгинском районе пройдут конные скачки

31 мая в местности Янгажинского дацана Иволгинского района (62 км от г.Улан-Удэ) пройдут конные скачки (возрастное ограничение 0+). Призовой фонд составит около одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

К соревнованиям допускаются только клинически здоровые чипированные животные.

В скачках принимают участие лошади разных возрастных групп: бурятская порода 4-х лет и старшего возраста (высота холки - 1 м. 42 см.), улучшенная бурятская порода (высота холки - 1 м. 48 см.), бурятская порода 2,3-х лет (высота холки - 1 м. 37 см.), верховые породы старше 3-х лет, годовики (даган) и рабочие лошади.

Спортсмены будут соревноваться в забегах на дистанциях от 2000 до 12000 метров, бег рысью под седлом и конкурс табунщиков.

Участвовать в открытом турнире могут все желающие, имеющие медицинский допуск, подросткам и детям до 18 лет – обязательно письменное разрешение законных представителей, заверенное местным органом власти.

Также на мандатную комиссию участники должны предоставить: страховой полис от несчастных случаев; медицинский страховой полис; копии паспорта, пенсионного страхового свидетельства, ИНН; банковские реквизиты.

Не могут участвовать в забегах животные, у которых есть: признаки заболеваний или травм, не выявлен чип и нет ветеринарных сопроводительных документов.

По всем вопросам участия обращаться по телефону: +79025629422. Предварительные заявки на участие принимаются до 29 мая по тел. +79025629422 и на электронную почту otdelsporta-ivolga@mail.ru.

Напомним, 25 мая в Бурятии состоится Чемпионат Бурятии по конным скачкам (0+).

Возрастное ограничение 0+