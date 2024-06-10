Александр Халтагаров из Бурятии стал трехкратным чемпионом мира по шашкам

С 19 по 31 мая в г. Кемер (Турция) проходили чемпионат и первенство мира по шашкам-64 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

- В составе сборной России выступал бурятский спортсмен Александр Халтагаров. Александр завоевал золотую медаль в классической программе, также занял пятое место в программе «Рапид» (быстрая игра). Поздравляем Александра с заслуженной победой! Желаем дальнейших успехов в спортивной карьере!, - прокомментировали в минспорта РБ.





Спортсмен тренируется под руководством тренера Олега Болсохоева.

Участниками чемпионата стали 68 спортсменов из России, Казахстана, Белоруссии, Польши, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Турции.

Фото: минспорт РБ