Спорт 10.06.2024 в 15:48

Александр Халтагаров из Бурятии стал трехкратным чемпионом мира по шашкам

Он завоевал золото в классической программе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Александр Халтагаров из Бурятии стал трехкратным чемпионом мира по шашкам

С 19 по 31 мая в г. Кемер (Турция) проходили чемпионат и первенство мира по шашкам-64 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

- В составе сборной России выступал бурятский спортсмен Александр Халтагаров. Александр завоевал золотую медаль в классической программе, также занял пятое место в программе «Рапид» (быстрая игра). Поздравляем Александра с заслуженной победой! Желаем дальнейших успехов в спортивной карьере!, - прокомментировали в минспорта РБ.


Спортсмен тренируется под руководством тренера Олега Болсохоева.

Участниками чемпионата стали 68 спортсменов из России, Казахстана, Белоруссии, Польши, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Турции.

 

Фото: минспорт РБ

 

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