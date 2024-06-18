Ветераны СВО из Бурятии поучаствуют в «Кубке Защитников Отечества»

В Бурятии ветераны СВО примут участие в «Кубке Защитников Отечества», который пройдет с 18 по 21 июня в Хабаровске. Сборную республики представят 10 ветеранов специальной военной операции.

Как сообщили в телеграмм-канале «Защитники Отечества», во время активной подготовки к соревнованиям, ребята не только тренировались, но и подружились между собой.

- С детства увлекался единоборствами. Получал районные награды и призовые места, благодарственные письма за активный образ жизни. Сейчас на «Кубке Защитников Отечества» буду участвовать в армрестлинге и пауэрлифтинге. Спорт помогает снять стресс и усталость, а также благодаря спорту забываешь о травме, - делится один из участников команды Зорик Зыгбин.

Более сотни ветеранов СВО из ДФО будут состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Помимо соревнований для них пройдут мастер-классы по паралимпийским видам спорта.

Фото: телеграмм-канал "Защитники отечества"