Спорт 18.06.2024 в 12:48

Ветераны СВО из Бурятии поучаствуют в «Кубке Защитников Отечества»

Межрегиональный турнир пройдет в Хабаровске
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Ветераны СВО из Бурятии поучаствуют в «Кубке Защитников Отечества»

В Бурятии ветераны СВО примут участие в «Кубке Защитников Отечества», который пройдет с 18 по 21 июня в Хабаровске. Сборную республики представят 10 ветеранов специальной военной операции.

Как сообщили в телеграмм-канале «Защитники Отечества», во время активной подготовки к соревнованиям, ребята не только тренировались, но и подружились между собой.

- С детства увлекался единоборствами. Получал районные награды и призовые места, благодарственные письма за активный образ жизни. Сейчас на «Кубке Защитников Отечества» буду участвовать в армрестлинге и пауэрлифтинге. Спорт помогает снять стресс и усталость, а также благодаря спорту забываешь о травме, - делится один из участников команды Зорик Зыгбин.

Более сотни ветеранов СВО из ДФО будут состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Помимо соревнований для них пройдут мастер-классы по паралимпийским видам спорта.

Фото:  телеграмм-канал "Защитники отечества"

Теги
турнир сво стрельба борьба

Все новости

В Бурятии родилась девочка всего в 1000 граммов
18.06.2024 в 13:15
Ветераны СВО из Бурятии поучаствуют в «Кубке Защитников Отечества»
18.06.2024 в 12:48
В Бурятии медведь терроризирует поселок
18.06.2024 в 12:40
В районе Бурятии бешеная лиса забежала в подсобное хозяйство
18.06.2024 в 12:19
В Улан-Удэ изменят схему движения возле вокзала
18.06.2024 в 11:55
«На меня вылез ребенок из груды мусора»
18.06.2024 в 11:35
С начала года семьи Бурятии получили более 120 миллионов рублей
18.06.2024 в 11:19
В Бурятии водитель подозрительного авто пытался сбежать от правоохранителей
18.06.2024 в 11:16
Жителям Бурятии порекомендовали прочитать статью о патриотическом социализме
18.06.2024 в 11:14
Осужденные в Бурятии посоревновались в силовом экстриме
18.06.2024 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Жителей Бурятии приглашают на Велопробег против наркотиков
Он состоится 23 июня на территории Улан-Удэ
17.06.2024 в 17:17
Пенсионеры Бурятии посоревновались в Кяхте
В спартакиаде приняло участие порядка 100 человек
17.06.2024 в 16:46
Анна Леонова из Бурятии завоевала серебро в соревнованиях по ушу на играх БРИКС
Она заняла второе место в дисциплине гунь-шу
17.06.2024 в 12:16
Бурятские спортсмены участвуют в спортивных играх стран БРИКС-2024
Среди них - чемпионы России и Европы по боксу и женской борьбе
14.06.2024 в 13:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru