Александр Тырин из Бурятии выиграл два золота на Чемпионате Европы по спортивному метанию ножа

Спортсмен из Бурятии Александр Тырин стал дважды чемпионом Европы по спортивному метанию ножей на Чемпионате Европы в Калининграде.

- В Калининграде прошел Чемпионат Европы по спортивному метанию ножа, где Александр Тырин завоевал две золотые медали. Поздравляем Александра с невероятным триумфом, желаем дальнейших успехов и побед! - сообщили в минспорта республики.

Александр Тырин стал чемпионом на дистанции 5 и 9 метров. Также он занял третье место на дистанции 7 метров, продемонстрировав высочайший уровень мастерства.

Соревнования собрали 80 метателей из Литвы, Латвии, Греции, Сербии, Белоруссии и России. Наша страна была представлена двумя сборными по 20 человек.

Для справки:

«Спортивное метание ножа» - это вид спорта, включающий в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания. Мишень изготовлена из плотного картона и представляет собой прямоугольник с чередующимися концентрическими зонами черного и белого цвета. Каждая зона мишени маркируется цифровым индексом, центральная зона оценивается в 20 очков, далее от центра к краю - соответственно 15, 10 и 5 очков.

Метание ножей производится по 3 ножа с дистанций 3,5,7 и 9 метров.

Фото: минспорт РБ