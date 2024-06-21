Спорт 21.06.2024 в 12:32

Александр Тырин из Бурятии выиграл два золота на Чемпионате Европы по спортивному метанию ножа

Соревнования собрали спортсменов из Литвы, Латвии, Греции, Сербии, Белоруссии и России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Александр Тырин из Бурятии выиграл два золота на Чемпионате Европы по спортивному метанию ножа

Спортсмен из Бурятии Александр Тырин стал дважды чемпионом Европы по спортивному метанию ножей на Чемпионате Европы в Калининграде. 

- В Калининграде прошел Чемпионат Европы по спортивному метанию ножа, где Александр Тырин завоевал две золотые медали. Поздравляем Александра с невероятным триумфом, желаем дальнейших успехов и побед! - сообщили в минспорта республики.

Александр Тырин стал чемпионом на дистанции 5 и 9 метров. Также он занял третье место на дистанции 7 метров, продемонстрировав высочайший уровень мастерства.

Соревнования собрали 80 метателей из Литвы, Латвии, Греции, Сербии, Белоруссии и России. Наша страна была представлена двумя сборными по 20 человек.

Для справки:

«Спортивное метание ножа» - это вид спорта, включающий в себя метание ножа с различных дистанций в мишень, которая закреплена на деревянном стенде для метания. Мишень изготовлена из плотного картона и представляет собой прямоугольник с чередующимися концентрическими зонами черного и белого цвета. Каждая зона мишени маркируется цифровым индексом, центральная зона оценивается в 20 очков, далее от центра к краю -  соответственно 15, 10 и 5 очков.

Метание ножей производится по 3 ножа с дистанций 3,5,7 и 9 метров. 

 

Фото: минспорт РБ

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с 18 по 24 июня

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