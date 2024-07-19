В Улан-Удэ завершился Чемпионат России по игре Го

18 июля в Улан-Удэ завершился 41-й Чемпионат России по игре Го (вэйци), организованный российской Федерацией по игре Го (РФГ). За призовые места боролись сразу 58 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны.





Победителем турнира стал представитель Казани Илья Шикшин - профессиональный игрок 4-го дана, заслуженный мастер спорта России, старший тренер сборной команды Московской федерации Го, 8-кратный чемпион Европы по Го, 11-кратный чемпион России по Го.

В финале он встретился с Александром Муромцевым. Илья Шикшин одержал победу во всех партиях и в очередной раз выиграл чемпионское звание.

- Чемпионат отметился неожиданными поворотами. Например, Игорь Немалий, 17-й по рейтингу, вышел в полуфинал, сумев обыграть трех гроссмейстеров, включая профессионального игрока в Го, многократного чемпиона Европы и России Александра Динерштейна, - отметили в минспорта Бурятии.

41-й Чемпионат России по игре Го проходил в бурятской столице в период с 15 по 18 июля.





Напомним, 20 июля стартует Кубок Генерального консула КНР (возрастное ограничение 6+). В нем примут участие 150 участников, в том числе из Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая). Также пройдет Фестиваль игры Го на Театральной площади Улан-Удэ (возрастное ограничение 6+).

Тренеры федерации будут проводить мастер-классы, знакомить горожан и гостей города с игрой.

21 июля еще планируется мини-турнир для новичков (6+). Участники получат специальные призы.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорт РБ