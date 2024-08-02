Спорт 02.08.2024 в 09:23

Судебные приставы из Бурятии стали победителями чемпионата по биатлону

В чемпионате ФССП России приняло участие 7 команд из регионов ДФО
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Текст: Служба информации "Номер один"
Судебные приставы из Бурятии стали победителями чемпионата по биатлону

Сборная республики Бурятия заняла первое общекомандное место на II этапе чемпионата ФССП России по служебному биатлону. Соревнования прошли в конце июля в Благовещенске. Продемонстрировать умение обращаться с оружием и проверить выносливость вышли представители 7 команд Дальневосточного федерального округа.

В личном первенстве среди мужчин не было равных младшему судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов Бичурского РОСП Юрию Любовникову.

Серебряным призером стал младший судебный пристав отделения специального назначения Евгений Аредаков.

Бронзовую медаль в личном первенстве среди женщин завоевала младший судебный пристав специализированного отделения по ОУПДС общей юрисдикции по г.Улан-Удэ Наталия Коростелева.

- Успешное выступление на зональном чемпионате дает право его участникам войти в состав сборной команды ДФО для участия в завершающем федеральном этапе чемпионата ФССП России по служебному биатлону, - сообщили в службе судебных приставов.

Для справки:

Служебный биатлон — это служебно-прикладной вид спорта, который включает в себя стрельбу и бег. Участники соревнуются в точности стрельбы и скорости преодоления дистанции. Соревнования проводятся на время, и победителем становится участник с наименьшим временем после суммирования результатов в обеих дисциплинах.

   

 Фото: Управление ФССП России по Республике Бурятия

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