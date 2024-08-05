Сегодня в Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису

Сегодня в Физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований по настольному теннису «Байкал» (возрастное ограничение 6+). География турнира обширна, участвуют более 400 спортсменов из 22 регионов страны – Амурская область, Архангельская область, республика Татарстан, Забайкальский край, Иркутская область и другие.

- Я занимаюсь настольным теннисом уже пять лет, на этот турнир приехал в третий раз. Мне очень нравится организация турнира, новое спортивное оборудование, особенно столы новые. В этом году я настроен на победу, - поделился Артем Павлов, спортсмен из Хабаровского края.

Соревнования включены в Единый календарный план региональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России, это значит, что спортсмены, которые займут первое, второе и третье место получат звание «мастер спорта России».

В турнире принимают участие спортсмены всех возрастов - от детей до ветеранов, - в одиночном и парном разряде.

Соревнования продлятся до 11 августа.

Возрастное ограничение 6+

Фото: администрация г. Улан-Удэ