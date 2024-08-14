Любители серфинга собрались на Байкале

В Бурятии прошёл 16-й Всероссийский фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер» (6+). Соревнования прошли с 9 по 11 августа на косе Посольского сора в Кабанском районе.

- В нем участвовали более 200 активных любителей водных видов спорта из разных уголков России: Бурятии, Забайкальского Края, Иркутской области, Хабаровского Края, Санкт-Петербурга и Карелии, - сообщили в минспорта РБ.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

По дисциплине SUP-сёрфинг золотые медали завоевали Вячеслав Дамаев (Забайкальский край), Алёна Осипова (Забайкальский край), Дмитрий Привалов (Бурятия) в категории Юниоры, Алла Резанова (Бурятия) в категории Юниорки, Виктор Поляков (Забайкальский Край) в категории Дети.

В командном зачете регионов по SUP-сёрфингу первое место заняла Республика Бурятия, второе место - Забайкальский Край, третье место - Иркутская область.

По дисциплине Кайт-сёрфинг золотую медаль завоевали Дмитрий Веселов (Иркутская область).

По дисциплине Гонки на каяках победителем стал Игорь Чирков (Санкт-Петербург) в категории Юниоры и Вероника Андреева (Бурятия) в категории Юниорки.

По дисциплине Виндсерфинг победителем стал Денис Шумилов (г. Иркутск) в категории Юниоры и Валерия Зубова (г. Иркутск) в категории Юниорки.

Фестиваль развивается с 2008 года и достиг своего пика популярности в 2018-2019 годах. В 2017 году он получил премию Russian Event Awards. Современное оборудование и мастер-классы от профессионалов сделали фестиваль еще ярче.

В наши дни «Байкальский ветер» делает упор на качество проведения и популяризацию SUP-бординга среди молодежи. Соревнования проходят в нескольких дисциплинах: спринт, техническая гонка и марафон.

Фото: loon.site