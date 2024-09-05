В Бурятии открылись умные площадки для взыскательных спортсменов

В Бурятии открыли пять новых спортивных площадок капитального типа, оснащенных цифровой инфраструктурой. Две из них находятся в Улан-Удэ, а три в Иволгинском, Тункинском и Селенгинском районах.

Провести на них тренировку поможет QR-код, расположенный на каждом тренажере. При его сканировании пользователь попадает на портал с рекомендациями по безопасному выполнению упражнений.

На площадках есть опоры с функцией видеонаблюдения и декоративная подсветка. Занимаясь спортом можно будет подзарядить мобильный телефон, получить доступ в интернет.

Городские «умные» спортивные зоны расположены на территории парка им. Орешкова и рядом с парком «Юбилейный». В Селенгинском районе – в г. Гусиноозерск, в Иволгинском – в селе Гурульба и в Тункинском – в поселке Аршан.

Фото: минспорта Бурятии