Жителей Улан-Удэ приглашают на Кросс нации

Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие во Всероссийском дне бега Кросс нации (возрастное ограничение 0+). Забег состоится 21 сентября 2024 года в г. Улан-Удэ на футбольной площадке п. Верхняя Березовка (остановка маршрутного автобуса № 37 «Турбаза Улан-Удэ»).

Регистрация участников начнется в 09:00.

Участники могут зарегистрироваться через портал Государственных услуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport.

Возрастное ограничение 0+

Фото: минспорт РБ