Спорт 12.09.2024 в 09:53

Жителей Улан-Удэ приглашают на Кросс нации

Забег состоится 21 сентября в районе Верхней Березовки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на Кросс нации

Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие во Всероссийском дне бега Кросс нации (возрастное ограничение 0+). Забег состоится 21 сентября 2024 года в г. Улан-Удэ на футбольной площадке п. Верхняя Березовка (остановка маршрутного автобуса № 37 «Турбаза Улан-Удэ»).

Регистрация участников начнется в 09:00.

Участники могут зарегистрироваться через портал Государственных услуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: минспорт РБ

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с 11 по 17 сентября

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