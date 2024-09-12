Спорт 12.09.2024 в 09:53
Жителей Улан-Удэ приглашают на Кросс нации
Забег состоится 21 сентября в районе Верхней Березовки
Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие во Всероссийском дне бега Кросс нации (возрастное ограничение 0+). Забег состоится 21 сентября 2024 года в г. Улан-Удэ на футбольной площадке п. Верхняя Березовка (остановка маршрутного автобуса № 37 «Турбаза Улан-Удэ»).
Регистрация участников начнется в 09:00.
Участники могут зарегистрироваться через портал Государственных услуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport.
Возрастное ограничение 0+
Фото: минспорт РБ