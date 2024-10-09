Спорт 09.10.2024 в 16:51

Студенты со всей страны соберутся в Улан-Удэ на турнир по волейболу

Турнир пройдет с 10 по 13 октября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты со всей страны соберутся в Улан-Удэ на турнир по волейболу

С 10 по 13 октября в Улан-Удэ пройдëт одно из самых масштабных студенческих соревнований - XXV Международный турнир по волейболу среди мужских и женских студенческих команд «Кубок БГУ» (возрастное ограничение 6+).

В нем примут участие спортсмены различных учебных заведений со всей России, а также из Монголии.

Расписание:

- с/з ФСК (ул. Рылеева 2,а) с 10:00 до 19:00

- с/з 1 БГУ (ул. Смолина 24,а)

С 10:00 до 19:00

Торжественное открытие соревнований 10 октября в 17:00 в ФСК (ул. Рылеева,2).

Вход свободный

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео, минспорта РБ

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