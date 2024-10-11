Спорт 11.10.2024 в 12:30

Бурятия одолела Украину с разгромным счетом 6:0

Схватка борцов проходила на чемпионате мира в Хорватии
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Текст: Елена Кокорина
Бурятия одолела Украину с разгромным счетом 6:0

Бурятский борец с разгромным счетом 6:0 одолел украинского борца и завоевал золотую медаль Чемпионата мира по вольной борьбе. Булат Дашинимаев, выступающий в составе сборной России, стал двукратным чемпионом мира.

Финальная схватка прошла вчера, 10 октября. Сам Чемпионат проходил в Хорватии в городе Порич.

- На Чемпионате мира по спортивной борьбе среди мастеров ковра-ветеранов в третий день соревнований успешно выступил член сборной России Булат Дашинимаев. В весовой категории до 78 кг (дивизион А 35-40 лет ), он занял 1 место и стал двукратным чемпионом мира. Поздравляем спортсмена и старшего тренера Даши-Доржи Биликтуева, - рассказали в Федерации спортивной борьбы Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что в первый день Чемпионата борцы из Бурятии завоевали сразу три бронзовых медали. Призерами состязаний стали мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Гармаев, мастер спорта России Тумэн Васильев и борец Чингис Ухинов.

Фото: скриншот видео Федерации спортивной борьбы РБ

 

Генеральный партнёр Федерации спортивной борьбы РБ АО «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ГОРНОРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

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