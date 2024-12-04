Спорт 04.12.2024 в 12:59
В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе
Они посвящены памяти Мастера спорта СССР Ильи Гармаева
Текст: Андрей Константинов
6-7 декабря в центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти Мастера спорта СССР Ильи Гармаева. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, торжественная церемония открытия соревнований состоится 7 декабря в 13 часов.
Программа соревнований:
6 декабря
11:00 - 17:30 - предварительные и полуфинальные поединки
7 декабря
11:00 - 13:00 - утешительные поединки во всех весовых категориях;
13:00 - 14:00 - торжественная церемония открытия соревнований;
14:00 - 15:30 - финальные поединки во всех весовых категориях;
15:30 - 16:30 - абсолютное первенство по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан».
Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
Вход на соревнования свободный. Возрастное ограничение: 6+
Программа соревнований:
6 декабря
11:00 - 17:30 - предварительные и полуфинальные поединки
7 декабря
11:00 - 13:00 - утешительные поединки во всех весовых категориях;
13:00 - 14:00 - торжественная церемония открытия соревнований;
14:00 - 15:30 - финальные поединки во всех весовых категориях;
15:30 - 16:30 - абсолютное первенство по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан».
Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
Вход на соревнования свободный. Возрастное ограничение: 6+
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