6-7 декабря в центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти Мастера спорта СССР Ильи Гармаева. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, торжественная церемония открытия соревнований состоится 7 декабря в 13 часов.Программа соревнований:11:00 - 17:30 - предварительные и полуфинальные поединки11:00 - 13:00 - утешительные поединки во всех весовых категориях;13:00 - 14:00 - торжественная церемония открытия соревнований;14:00 - 15:30 - финальные поединки во всех весовых категориях;15:30 - 16:30 - абсолютное первенство по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан».Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.Вход на соревнования свободный.