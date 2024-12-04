Спорт 04.12.2024 в 12:59

В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе

Они посвящены памяти Мастера спорта СССР Ильи Гармаева
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе
Фото: архив «Номер один»
6-7 декабря в центре единоборств «Патриот» в Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти Мастера спорта СССР Ильи Гармаева. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, торжественная церемония открытия соревнований состоится 7 декабря в 13 часов.

Программа соревнований:

6 декабря

11:00 - 17:30 - предварительные и полуфинальные поединки

7 декабря

11:00 - 13:00 - утешительные поединки во всех весовых категориях;

13:00 - 14:00 - торжественная церемония открытия соревнований;

14:00 - 15:30 - финальные поединки во всех весовых категориях;

15:30 - 16:30 - абсолютное первенство по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан».

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Вход на соревнования свободный. Возрастное ограничение: 6+
Теги
борьба

Все новости

Т2 замораживает цены на тарифы навечно
04.12.2024 в 14:19
В Улан-Удэ нашлась пропавшая школьница
04.12.2024 в 14:14
Труп пожилого мужчины нашли в улан-удэнском коллекторе
04.12.2024 в 14:07
В Кабанском районе Бурятии открылся Семейный МФЦ
04.12.2024 в 13:15
В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе
04.12.2024 в 12:59
Мэр Улан-Удэ о борьбе с гололедом: «Работаем круглосуточно»
04.12.2024 в 12:41
Двух жителей Улан-Удэ задержали с гашишем
04.12.2024 в 12:26
Проекты Национального музея и центра «Байкал» в Улан-Удэ получат льготное финансирование
04.12.2024 в 12:22
Чимит Бальжинимаев: «Пример волонтеров зажигает сердца»
04.12.2024 в 12:00
Житель Бурятии отдал 400 тысяч, чтобы не стать предателем
04.12.2024 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
Спортсмен из Бурятии одержал три победы на чемпионате по каратэ в Узбекистане
В турнире приняли участие более 350 спортсменов из 10 стран
03.12.2024 в 16:49
В Улан-Удэ соберутся тхэквондисты со всей республики
Чемпионат и Первенство республики состоится 7-8 декабря
03.12.2024 в 15:09
В Улан-Удэ выберут лучших спортсменов города 2024 года
Будут охвачены как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта
02.12.2024 в 13:54
В Джидинском районе прошел турнир по армрестлингу, посвященный землякам-участникам СВО
В турнире приняли участие более 150 человек со всей республики
27.11.2024 в 11:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru