Кубок по футзалу выиграла команда из Улан-Удэ

В Улан-Удэ с 4 по 8 января в ФСК и КСК прошли соревнования по футзалу (возрастное ограничение 0+). В них приняли участие 24 команды из Китая, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Нового Уренгоя, Красноярска, Хабаровска, Братска, Ангарска, Иркутска, Кызыла, Читы и Улан-Удэ.

- Со счетом 6:3 команда «БайкалАвтоТрак» побеждает в Кубке Улан-Удэ по футзалу 2025 года. Серебро у команды Навбахор-2 из Узбекистана. Спортсмены показали очень достойную игру! Бронзовые медали у команды Факел-Ямал из Нового Уренгоя. Спасибо всем командам за яркие моменты и зрелищные игры, - сообщили в минспорта Бурятии.

Звездный нападающий команды «БайкалАвтоТрак» Денис Родин поделился своими впечатлениями от Кубка Улан-Удэ:

- Я никогда не видел столько болельщиков на трибунах по мини-футболу, сколько их собралось здесь. Мне все очень понравилось, хотелось бы сюда вернуться еще раз.

Призовой фонд составил 1 млн рублей. Кроме Кубка и медалей лучшим игрокам будут вручены бурятский «Золотой мяч» и «Золотая бутса».

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ