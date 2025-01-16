В Улан-Удэ пройдут соревнования по тхэквандо «Сила Байкала»

В Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Сила Байкала» (возрастное ограничение 6+). В них примут участие более 750 спортсменов из 11 регионов России.

Соревнования пройдут с 18 по 19 января в Физкультурно-спортивном комплексе.

- На татами выйдут не только победители и призеры всероссийских и международных турниров, но и юные спортсмены, которые только начинают свой путь в тхэквондо МФТ. Приходите поддержать участников и насладиться зрелищными поединками, - сказали в минспорта Бурятии.

Торжественное открытие соревнований состоится 19 января в 13:00.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео, минспорт РБ