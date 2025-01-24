Спорт 24.01.2025 в 10:57
В выходные в Улан-Удэ пройдут веселые старты на льду
Спортивные состязания организуют в Советском районе города
Текст: Елена Кокорина
Завтра, 24 января, жителям Советского района Улан-Удэ предлагают поучаствовать в соревнованиях по скоростному бегу на коньках. Его организуют в микрорайоне Заречный.
В местной администрации сообщают, что веселые старты на льду стартуют в 14:00 на катке СШОР №10, по адресу ул. Кабанская, 50.
- Турнир «Быстрый конек» пройдет среди дворовых команд нашего района. Это отличная возможность показать свою скорость и выносливость, а также весело провести выходной день вместе с друзьями. Ждем всех желающих, - пишут в администрации Советского района.
Для участия звоните по телефону 37-80-85 и записывайтесь.
Фото: loon.site