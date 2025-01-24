Спорт 24.01.2025 в 10:57

В выходные в Улан-Удэ пройдут веселые старты на льду

Спортивные состязания организуют в Советском районе города
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Текст: Елена Кокорина
В выходные в Улан-Удэ пройдут веселые старты на льду

Завтра, 24 января, жителям Советского района Улан-Удэ предлагают поучаствовать в соревнованиях по скоростному бегу на коньках. Его организуют в микрорайоне Заречный.

В местной администрации сообщают, что веселые старты на льду стартуют в 14:00 на катке СШОР №10, по адресу ул. Кабанская, 50.

- Турнир «Быстрый конек» пройдет среди дворовых команд нашего района. Это отличная возможность показать свою скорость и выносливость, а также весело провести выходной день вместе с друзьями. Ждем всех желающих, - пишут в администрации Советского района.

Для участия звоните по телефону 37-80-85 и записывайтесь.

Фото: loon.site

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