В селе Максимиха на Байкале пройдет международный турнир по хоккею

17 февраля в селе Максимиха (Баргузинский район) состоится Международный турнир по хоккею «Кубок двух озёр» (возрастное ограничение 0+).Соревнования пройдут на льду Байкала.

- Турнир посвящён 44-й годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос и организован при поддержке первого космонавта Монголии, героя СССР Жугдэрдэмидийна Гуррагчи, - сообщили в минспорта Бурятии.

На льду сойдутся хоккейные команды из Иркутского политеха, Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова и сборная команда из Монголии.

Возрастное ограничение 0+





Фото: скриншот видео, минспорт РБ