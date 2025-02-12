Спорт 12.02.2025 в 10:32
В селе Максимиха на Байкале пройдет международный турнир по хоккею
Турнир посвящён 44-й годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос
17 февраля в селе Максимиха (Баргузинский район) состоится Международный турнир по хоккею «Кубок двух озёр» (возрастное ограничение 0+).Соревнования пройдут на льду Байкала.
- Турнир посвящён 44-й годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос и организован при поддержке первого космонавта Монголии, героя СССР Жугдэрдэмидийна Гуррагчи, - сообщили в минспорта Бурятии.
На льду сойдутся хоккейные команды из Иркутского политеха, Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова и сборная команда из Монголии.
Возрастное ограничение 0+
Фото: скриншот видео, минспорт РБ