Спорт 24.03.2025 в 12:16

На борцовский турнир в Бурятии приедут спортсмены из Аргентины и Испании

Соревнование пройдет 4-5 апреля
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Текст: Петр Санжиев
На борцовский турнир в Бурятии приедут спортсмены из Аргентины и Испании
Фото: архив «Номер один»
Бурятия проведет 27-й международный турнир по вольной борьбе «Байкал опен». Это, наверное, самое заметное соревнование по вольной борьбе, которое проводится на территории нашей республики. Турнир является отбором на чемпионат России и знаменитый ярыгинский турнир.

На «Байкал опен» будут соревноваться как мужчины, так и женщины. Весовых категорий десять. Ожидается порядка 250 спортсменов из регионов России и, минимум, десяти стран (их число может вырасти до 15).

Команду Бурятии представят 60 спортсменов. Интересно, что приедет российская команда. Ее первые номера зрителям увидеть не получится, но примут участие вторые и третьи номера.

Среди зарубежных борцов будут участники из Аргентины, Доминиканской республики, Испании. От российских регионов - Якутия, Иркутская область, Тыва, Красноярский край, Кемеровская область.

Схватки пройдут на трех коврах. Церемония открытия намечена на 17 часов 4 апреля. Поединки за первое-второе место начнутся 5 апреля с 15 часов.

За первое место приз составит 70 тысяч рублей, за второе 50 тысяч, а за третье - 30 тысяч. Лучших тренеров тоже наградят. Вход для зрителей будет платным, стоимость билетов составит 500 руб/день.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение: 6+
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борьба

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