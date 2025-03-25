В Бурятии впервые проходят Всероссийские соревнования по водному поло

В бассейне ФСК г. Улан-Удэ с 23 по 29 марта проходят Всероссийские соревнования по водному поло среди юношей 2012-2013 г.р. «Золотой мяч» (возрастное ограничение 6+).

В турнире принимают участие 11 команд из регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые поборются за право представлять свои регионы в финальном этапе соревнований в Москве.

- Водное поло для Бурятии — это относительно новое направление, но мы уверены, что при должном энтузиазме и той активности, которую сегодня проявляет Федерация водного поло Республики Бурятия, она, конечно, найдёт своё отражение в результатах, которые мы увидим совсем скоро. Хочется, конечно, выразить огромную благодарность Всероссийской федерации водных видов спорта за предоставленную возможность. Мы, со стороны министерства спорта и правительства Бурятии, будем всячески использовать эти возможности и поддерживать инициативы федерации для вовлечения жителей в занятия этим замечательным, интересным и полезным для здоровья видом спорта, - сказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Водное поло – командный олимпийский вид спорта, требующий от спортсменов силы, выносливости и отличной командной работы.

Республика Бурятия активно развивает водные виды спорта. В июле 2024 года Федерация водного поло Республики Бурятия организовала первый в истории региона заплыв на открытой воде и первый в истории ДФО матч по водному поло на открытой воде.

- Эти события стали отправной точкой для ежегодного фестиваля водных видов спорта «Ангир-Нур», который пройдет в июле на озере Щучье (Селенгинский район). Болеем за юных ватерполистов и желаем им удачи на соревнованиях! – добавили в минспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорта РБ