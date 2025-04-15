Спорт 15.04.2025 в 14:52

Из-за стремительного таяния льда отменили Байкальский лыжный марафон

К этому привела аномально теплая погода до +25 градусов днем и до +5 ночью
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Текст: Служба информации "Номер один"
Из-за стремительного таяния льда отменили Байкальский лыжный марафон

Из-за стремительного таяния льда на Байкале отменили XXIV Байкальский лыжный марафон (возрастное ограничение 0+). К этому привела аномально теплая погода до +25 градусов днем и до +5 ночью.

Лыжный марафон должен был состояться 19 апреля, в местности возле села Максимиха в Баргузинском районе. В 2025 году соревнование должно было проводиться в 24-й раз. В соревнованиях принимают участие около 500 спортсменов из всех регионов страны, а также из стран Азии и Европы.

- Друзья, с большим сожалением вынуждены сообщить об отмене XXIV Байкальского лыжного марафона 2025, запланированного в районе с. Максимиха. Несмотря на все усилия оргкомитета и поиск альтернативных площадок, заключение МЧС, основанное на мониторинге состояния льда в местности «Холодянка» п. Усть-Баргузин, неутешительно. Аномально теплая погода (до +25 днем и до +5 ночью) привела к стремительному таянию льда, делая проведение массового мероприятия небезопасным для участников, - сообщили сегодня на брифинге в минспорта Бурятии.

В минспорта республики подчеркнули, что главное – это безопасность участников, и добавили, что будет оказана помощь в оформлении необходимых документов для возврата стоимости билетов, даже если они невозвратные, в связи с отменой старта.

Организаторы марафона - Федерация лыжных гонок Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия и АУ Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки».

 

Фото: минспорт Бурятии

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