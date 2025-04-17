Судебный пристав в Бурятии продемонстрировал борцовские приемы

Судебный пристав из Бурятии Бэлигтэ Болдоев стал бронзовым призером чемпионата ФССП России по комплексному единоборству. Турнир, который прошел в Подмосковье на базе ведомственного санатория «Озеро Белое», в этом году был посвящен 160-летию образования института судебных приставов.

- Соревнования проходили в 8-ми весовых категориях среди мужчин и женщин. Всего в них приняло участие 85 спортсменов. Все они прошли отборочные этапы сначала в региональных управлениях, а затем - в федеральных округах. Младший судебный пристав Баунтовского районного отделения Бэлигтэ Болдоев выступал в весовой категории до 80 килограммов, - рассказали в УФССП республики.

Благодаря успешному выступлению на чемпионате спортсмен выполнил норматив мастера спорта России по комплексному единоборству.

Фото: УФССП по РБ