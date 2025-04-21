Бурятские спортсмены завоевали 6 медалей на Чемпионате России по армрестлингу. На нем собралось 460 сильнейших спортсменов из 58 регионов нашей страны. Чемпионат состоялся в г. Орел с 14 по 19 апреля.

- Сборная Бурятии в составе 8 человек продемонстрировала впечатляющие результаты! Итоги выступления: 3 золотые и 2 серебряные медали! Все призеры вошли в состав сборной России и получили возможность представить страну на Чемпионате мира 2025! – сообщили в минспорта Бурятии.

Валентина Федосеева выиграла золото в двоеборье (90+ кг), 7 участниц в категории. Тренер - Сергей Федосеев.

Анатолий Ощепков завоевал серебро в двоеборье (100 кг), 32 участника в категории, тренер - Артем Димов. Борис Бальчугов выиграл серебро в двоеборье (70 кг), 26 участников в категории, тренер - Анатолий Ощепков.

- Отдельно поздравляем Анастасию Савельеву с 4-м местом в двоеборье (80 кг) и выполнением норматива мастера спорта России! 9 участниц в категории. Тренер - Юлия Высоцкая. Анастасия также прошла отбор на Чемпионат Мира по юниорам! – добавили в минспорта.

Фото: минспорта РБ