Спорт 22.04.2025 в 12:30

Ветераны СВО из Бурятии стали призерами на Кубке России по волейболу сидя

Соревнования прошли в Московской области г. Раменское с 15 по 22 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны СВО из Бурятии стали призерами на Кубке России по волейболу сидя

С 15 по 22 апреля в физкультурном комплексе «Борисоглебский» г. Раменское прошел Кубок России по волейболу сидя спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Борьбу за медали вели 12 мужских и 4 женские команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Белгородской, Кемеровской и Воронежской областей, Красноярского края, Якутии, Бурятии и Донецкой Народной Республики.

Бурятию представили 11 спортсменов Республиканской спортивно-адаптивной школы под руководством тренера Тонкопрядченко Олега Николаевича. 9 спортсменов из 11 - ветераны специальной военной операции.

Наша команда в упорной борьбе завоевала бронзовую медаль, выиграв команду Санкт-Петербурга со счетом 3:2.

- У нас молодая команда, которая сейчас набирает игровой опыт, но уже показывает хорошие результаты. Ребята показали отличную командную игру, – отмечает тренер команды Олег Тонкопрядченко.

По итогам напряженной борьбы среди 12 команд золото завоевала команда из Свердловской области, которая представляет состав национальной Паралимпийской сборной по волейболу сидя. Команда из Москвы заняла второе место.

Напомним, ребята уже показали результаты на Кубке Защитников Отечества в ДФО и на Всероссийском Кубке Защитников Отечества в Сириусе, где занимали первые места. Кроме этого, недавно команда одержала победу на фестивале «Импульс» в Челябинске.

Поздравляем нашу команду с успешным выступлением на Кубке России и пожелаем дальнейших спортивных побед на соревнованиях!

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»

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ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

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