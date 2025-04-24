Самбист из Бурятии стал двукратным чемпионом Европы

Алдар Намсараев стал двукратным чемпионом Европы по боевому самбо в весе до 58 кг. Чемпионат проходит в Лимассоле (Кипр).Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил спортсмена с победой.«Алдар уверенно доказал своё мастерство на международной арене. Показал всем силу характера, умение трудиться и преданность спорту. Отдельные слова благодарности тренеру Жаргалу Жигжитову и спортивному клубу «Хара Моритон» за подготовку настоящего чемпиона. Вперёд к новым вершинам!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.