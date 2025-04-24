Спорт 24.04.2025 в 09:21

Самбист из Бурятии стал двукратным чемпионом Европы

С победой спортсмена поздравил глава республики
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Текст: Андрей Константинов
Самбист из Бурятии стал двукратным чемпионом Европы
Фото: скриншот видео
Алдар Намсараев стал двукратным чемпионом Европы по боевому самбо в весе до 58 кг. Чемпионат проходит в Лимассоле (Кипр).

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил спортсмена с победой.

«Алдар уверенно доказал своё мастерство на международной арене. Показал всем силу характера, умение трудиться и преданность спорту. Отдельные слова благодарности тренеру Жаргалу Жигжитову и спортивному клубу «Хара Моритон» за подготовку настоящего чемпиона. Вперёд к новым вершинам!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

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