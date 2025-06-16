Спорт 16.06.2025 в 10:32

Спортсмены из Бурятии завоевали 13 медалей чемпионата ДФО по боксу

Чемпионат состоялся с 9 по 13 июня в Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спортсмены из Бурятии завоевали 13 медалей чемпионата ДФО по боксу

Бурятские боксёры завоевали тринадцать медалей чемпионата Дальневосточного федерального округа по боксу, сообщили в Федерации бокса Бурятии.

9-13 июня в Улан-Удэ состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. Атлеты сборной Бурятии стали обладателями четырех золотых, шести серебряных и трех бронзовых наград.

Первое место заняли: в категории 48 кг - Дугар Айсуев; в категории 54 кг - Баир Батлаев; в категории 57 кг - Антон Хорхонов; в категории 60 кг - Радна Цыбиков.

Второе место заняли: в категории 51 кг - Виталий Какубава; в категории 54 кг. Альберт Гатауллин; в категории 60 кг - Маргарян Вираб; в категории 63.5 кг. - Аюр Самсонов; в категории 80 кг - Кирилл Тимофеев; в категории 86 кг - Александр Маслов.

Третье место заняли: в категории 54 кг - Ринчин Хальбаев; в категории 57 кг. Алексей Ханченко, в категории 92 кг - Александр Новокрещенных.

- Боксировала в основном молодежь, и мы оцениваем результат, как достаточно хороший. Баир Батлаев и Радна Цыбиков выиграли очень убедительно, как и положено лидерам. В августе в Екатеринбурге будет проходить чемпионат России и мы увидим результат работы тренеров и спортсменов - подытожил результаты состязаний Президент Федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев.

 

Фото: ru.freepik.com

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