Спорт 07.08.2025 в 14:30

В Улан-Удэ прошел турнир по баскетболу на колясках памяти Галины Горбатых

Он объединил параспортсменов, ветеранов СВО с ПОДА и жителей дома колясочников
Текст: Карина Перова

минспорта Бурятии
Вчера в Улан-Удэ на открытой спортивной площадке Специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой состоялся турнир по баскетболу на колясках, посвященный памяти общественницы и депутата Народного Хурала Галины Горбатых.

Участвовали две команды – «Байкал» и «Селенга», объединившие параспортсменов, ветеранов СВО с ПОДА и жителей СЖДИК. Лучшей стала первая команда – встреча закончилась со счетом 8:6.

По результатам турнира лучшим нападающим стал Руслан Тулаев, защитником – Сергей Сукнев. А лучшим игроком матча признали Евгения Карпова.

Напомним, именно Галина Горбатых положила начало существованию секции баскетбола на колясках в Бурятии. Она начала работать с марта 2025 года в рамках проекта «Равные равным» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
