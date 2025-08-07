Спорт 07.08.2025 в 14:30
В Улан-Удэ прошел турнир по баскетболу на колясках памяти Галины Горбатых
Он объединил параспортсменов, ветеранов СВО с ПОДА и жителей дома колясочников
Текст: Карина Перова
Вчера в Улан-Удэ на открытой спортивной площадке Специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой состоялся турнир по баскетболу на колясках, посвященный памяти общественницы и депутата Народного Хурала Галины Горбатых.
Участвовали две команды – «Байкал» и «Селенга», объединившие параспортсменов, ветеранов СВО с ПОДА и жителей СЖДИК. Лучшей стала первая команда – встреча закончилась со счетом 8:6.
По результатам турнира лучшим нападающим стал Руслан Тулаев, защитником – Сергей Сукнев. А лучшим игроком матча признали Евгения Карпова.
Напомним, именно Галина Горбатых положила начало существованию секции баскетбола на колясках в Бурятии. Она начала работать с марта 2025 года в рамках проекта «Равные равным» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
