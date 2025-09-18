Две дзюдоистки из Бурятии блеснули на кубке России по спорту глухих

С 14 по 16 сентября в Дагестане, в городе Дербенте, проходил кубок России по спорту глухих (дзюдо). Масштабное состязание собрало 85 сильнейших спортсменов из 24 регионов.

Бурятию представили две дзюдоистки – Анна Гнеушева и Кристина Селиванова. Им удалось завоевать награды.

Так, студентка БГСХА и член клуба «Номто» Анна Гнеушева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 78 кг. Ее тренируют Анна Смирнова и Сергей Байдаев.

А Кристина Селиванова в напряженной борьбе взяла бронзу в весе до 63 кг. Ее готовила Ольга Байдаева.