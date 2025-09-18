Спорт 18.09.2025 в 17:39

Две дзюдоистки из Бурятии блеснули на кубке России по спорту глухих

Состязания проходили в Дербенте
A- A+
Текст: Карина Перова
Две дзюдоистки из Бурятии блеснули на кубке России по спорту глухих
Фото: минспорта Бурятии

С 14 по 16 сентября в Дагестане, в городе Дербенте, проходил кубок России по спорту глухих (дзюдо). Масштабное состязание собрало 85 сильнейших спортсменов из 24 регионов.

Бурятию представили две дзюдоистки – Анна Гнеушева и Кристина Селиванова. Им удалось завоевать награды.

Так, студентка БГСХА и член клуба «Номто» Анна Гнеушева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 78 кг. Ее тренируют Анна Смирнова и Сергей Байдаев.

А Кристина Селиванова в напряженной борьбе взяла бронзу в весе до 63 кг. Ее готовила Ольга Байдаева.

Теги
дзюдо дербент

Все новости

Две дзюдоистки из Бурятии блеснули на кубке России по спорту глухих
18.09.2025 в 17:39
В пригороде Улан-Удэ появился «Хии Морин»
18.09.2025 в 17:23
Коммунальщики приводят в порядок лицо Улан-Удэ
18.09.2025 в 17:02
Столица Бурятии принимает конференцию АСДГ
18.09.2025 в 16:50
Житель Бурятии зарезал собутыльника, оттащил тело за ограду дома и лег спать
18.09.2025 в 16:44
Более 600 велосипедов перевезено в спецвагоне, курсирующем по ВСЖД
18.09.2025 в 16:28
Сотрудники УФСИН Бурятии погрузились в «нетрезвую реальность»
18.09.2025 в 16:10
В Бурятии пожилой мужчина стащил оставленный на кассе телефон
18.09.2025 в 15:55
На севере Бурятии открыли Парк истории БАМ
18.09.2025 в 15:35
В Бурятии новоиспеченный депутат Народного Хурала выбрал себе комитет
18.09.2025 в 15:04
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ снова пройдет будаевский турнир
В состязаниях примут участие около 250 борцов
17.09.2025 в 15:39
В Улан-Удэ прошел III этап чемпионата Бурятии по мотокроссу
Соревнования посвятили памяти чемпиона мира по спидвею Николая Нищенко
17.09.2025 в 09:53
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
В Чхонане проходил открытый чемпионат страны
16.09.2025 в 16:29
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
Состязания проходили в Ярославле
16.09.2025 в 09:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru