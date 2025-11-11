Боксер из Бурятии впервые выступит на чемпионате мира

В Дубае со 2 по 13 декабря пройдет чемпионат мира по боксу среди мужчин (6+). На крупных состязаниях за сборную нашей страны выступит спортсмен из Бурятии Баир Батлаев. Для него это первый чемпионат в карьере, огромная честь и ответственность.

Бурятский боксер является трехкратным чемпионом России. Он рассказал о сборах в Узбекистане, возможности представлять страну на международном турнире и конкуренции на ближайшем чемпионате мира.

«С командой провели сбор в Ташкенте, который являлся одним из этапов подготовки к чемпионату мира. С нами тренировались ведущие страны, олимпийские чемпионы из Узбекистана, многие ребята чемпионы мира. Хорошо, что у нас была возможность обменяться опытом и постоять в парах с разными спортсменами. На сборе мы все уже стояли в парах со своими вероятными соперниками, с кем можем увидеться в Дубае. Конечно, одной из самых сильных сборных считается Узбекистан, у них прекрасный состав, есть ребята, которые могут приехать на мир, и с которыми мы можем боксировать. Надеюсь, наша сборная займёт первое командное место, у нас мощные и отлично подготовленные ребята, верю в нас», - прокомментировал Баир Батлаев.

Возрастное ограничение 6+