Спорт 10.03.2026 в 10:42
Спортсменки из Бурятии взяли три медали первенства России по вольной борьбе
Состязания проходили в Москве
Текст: Карина Перова
В Москве состоялось первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. На состязаниях блеснули спортсменки из Бурятии.
Так, в финальной схватке в весовой категории до 49 кг Ирина Цыдеева одержала чистую победу, тушировав Каролину Маргиеву из Осетии.
«Бронзу» завоевали Анастасия Минкевич (до 49 кг) и Кристина Семенова (до 57 кг).
Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП). Компания регулярно оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы, финансирует проведение крупных турниров.
Тегивольная борьба