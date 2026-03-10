Спортсменки из Бурятии взяли три медали первенства России по вольной борьбе

В Москве состоялось первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. На состязаниях блеснули спортсменки из Бурятии.

Так, в финальной схватке в весовой категории до 49 кг Ирина Цыдеева одержала чистую победу, тушировав Каролину Маргиеву из Осетии.

«Бронзу» завоевали Анастасия Минкевич (до 49 кг) и Кристина Семенова (до 57 кг).

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП). Компания регулярно оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы, финансирует проведение крупных турниров.