Спорт 15.03.2026 в 12:09
Уроженка Байкальска завоевала четвёртую золотую медаль на Паралимпийских играх
Варвара Ворончихина отличилась в Италии на горных лыжах
Текст: Иван Иванов
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале выразил свои поздравления спортсменке из Байкальска Варваре Ворончихиной, которая завоевала золото в горнолыжном спорте на Паралимпийских играх-2026.
Он отметил: «Это невероятное достижение Варвары — двукратная чемпионка Игр в Италии. Ее успехи вдохновляют всех нас и доказывают, что для настоящих спортсменов нет ничего невозможного».
Игорь Кобзев подчеркнул, что для Варвары эта золотая награда стала четвертой в рамках нынешних игр. В её копилке уже есть медали в супергиганте и слаломе, а также серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске. «Общий результат сборной России уже составляет девять медалей, — отметил губернатор. — Мы гордимся нашими спортсменами и благодарим их за упорство и стремление к победе».
Он также добавил, что достижения Варвары и всей команды — это пример силы духа, мужества и стойкости.
Фото: freepik.com
Он отметил: «Это невероятное достижение Варвары — двукратная чемпионка Игр в Италии. Ее успехи вдохновляют всех нас и доказывают, что для настоящих спортсменов нет ничего невозможного».
Игорь Кобзев подчеркнул, что для Варвары эта золотая награда стала четвертой в рамках нынешних игр. В её копилке уже есть медали в супергиганте и слаломе, а также серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске. «Общий результат сборной России уже составляет девять медалей, — отметил губернатор. — Мы гордимся нашими спортсменами и благодарим их за упорство и стремление к победе».
Он также добавил, что достижения Варвары и всей команды — это пример силы духа, мужества и стойкости.
Фото: freepik.com