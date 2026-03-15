Спорт 15.03.2026 в 12:09

Уроженка Байкальска завоевала четвёртую золотую медаль на Паралимпийских играх

Варвара Ворончихина отличилась в Италии на горных лыжах

Текст: Иван Иванов
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале выразил свои  поздравления спортсменке из Байкальска Варваре Ворончихиной, которая завоевала золото в горнолыжном спорте на Паралимпийских играх-2026. 

Он отметил: «Это невероятное достижение Варвары — двукратная чемпионка Игр в Италии. Ее успехи вдохновляют всех нас и доказывают, что для настоящих спортсменов нет ничего невозможного».

Игорь Кобзев подчеркнул, что для Варвары эта золотая награда стала четвертой в рамках нынешних игр. В её копилке уже есть медали в супергиганте и слаломе, а также серебро в гигантском слаломе и бронза в скоростном спуске. «Общий результат сборной России уже составляет девять медалей, — отметил губернатор. — Мы гордимся нашими спортсменами и благодарим их за упорство и стремление к победе».

Он также добавил, что достижения Варвары и всей команды — это пример силы духа, мужества и стойкости.

Фото: freepik.com
Теги
олимпийские игры Байкальск медали

Все новости

На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
15.03.2026 в 13:02
Аэропорт «Байкал» вошел в ТОП-5 по темпам роста пассажиропотока в России
15.03.2026 в 12:23
Уроженка Байкальска завоевала четвёртую золотую медаль на Паралимпийских играх
15.03.2026 в 12:09
В Бурятии возможен сход лавин
15.03.2026 в 11:46
Коврик вместо тарелки
15.03.2026 в 08:00
От школьного КВН до звезды сериала
15.03.2026 в 07:00
Зурхай на воскресенье, 15 марта
15.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 15 марта 2026 года
15.03.2026 в 06:02
Иркутская область просрочила долги
14.03.2026 в 17:36
США построят в Улан-Баторе новые комплексы по очистке воды
14.03.2026 в 17:00
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Депутат Народного Хурала возглавил Федерацию футбола Бурятии
Руководителем стал Максим Бувалин
12.03.2026 в 13:00
Баскетболистки из Бурятии стали лучшими в ДФО
Девушки победили на чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ
12.03.2026 в 09:22
Спортсменки из Бурятии взяли три медали первенства России по вольной борьбе
Состязания проходили в Москве
10.03.2026 в 10:42
Борцы Бурятии взяли семь медалей в Якутии
Там состоялся международный турнир памяти Р. М. Дмитриева
09.03.2026 в 09:51
