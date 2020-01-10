Лучники Бурятии беспокоятся о судьбе лукодрома

Глава республики заверил, что в баскетбол или футбол там играть не будут





Команда Бурятии готовится к Кубку и Чемпионату России по стрельбе из лука в помещении, которые пройдут в Орле с 27 января по 8 февраля. С 3 по 12 января проходит первый этап подготовки - тренировочное мероприятие по отбору в сборную команду республики. Подготовкой спортсменов занимаются заслуженные тренеры России, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

По словам тренеров, на первой контрольной тренировке были показаны высокие результаты, отражающие сильную внутреннюю конкуренцию в сборной Бурятии. 589 из 600 возможных очков среди мужчин набрал Эрдэм Ирдынеев и 585 среди женщин набрали Инна Степанова и Татьяна Бадмажапова.9 января Алексей Цыденов посетил второй этап отбора среди стрелков из классического лука. Он рассказал, что у республики есть возможность помогать развитию этого вида спорта.- Настрой боевой. Помогать будем. Все возможности у нас есть. Желаю вам удачи, твердой руки, зоркого глаза, спокойной души и легкого дыхания, - обратился глава Бурятии к лучникам.Он также добавил, что в республике есть три путевки на Россию для женщин, мужчины еще будут отбираться.- Путевки не именные, поэтому сейчас наши девушки должны доказать, что они достойны стать участницами соревнований. Чтобы все получилось, мы на 2020 год вдвое увеличили финансирование республиканской Федерации стрельбы из лука - до 13 млн рублей, а по подготовке к Олимпиаде будет отдельное финансирование персонально для спортсмена и тренера на его выезды на сборы, снаряжение и так далее, - заверил Алексей Цыденов.В ходе встречи с главой Бурятии спортсмены выразили обеспокоенность в том, будет ли строящийся лукодром в ведении Федерации по стрельбе из лука или стрелкового сообщества. Глава региона заверил, что лукодром строится не для того, чтобы там играли в баскетбол или футбол, а для того, чтобы там занимались лучники. По его словам, лукодром – это не универсальный спортивный комплекс.Вторым этапом подготовки стрелков к Кубку и Чемпионату России по стрельбе из лука в помещении станет участие во Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука памяти профессора Бориса Санданова с 16 по 19 января 2020 года.Также лучники Бурятии готовятся к Олимпийским играм, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио (Япония). В основной состав сборной команды страны от республики вошли Инна Степанова, Наталья Эрдыниева, Эрдэм Цыдыпов, в резерв основного состава вошла Анна Балсукова, в юниорский состав - Эрдэм Ирдыниев. Так, с 11 по 26 января пройдет тренировочное мероприятие сборной команды России в Таиланде/Бангкок. Далее ведущим спортсменам – основным кандидатам на Олимпиаду предстоит насыщенный график, сочетающий тренировки, международные и всероссийские соревнования, перерыв между которыми будет всего несколько дней.Согласно статистике, количество занимающихся по стрельбе из лука в республике составляет 3 416 человек.Фото: пресс-служба правительства Бурятии