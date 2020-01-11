В Улан-Удэ построят спорткомплекс со скалодромом

Возводить его начнут в 2020 году

В 103 мкрн планируется начать строительство спортивного оздоровительного комплекса. Объект возведут благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография». Сметная стоимость оценивается в 170 млн рублей.

Спорткомплекс предназначен для занятий различными видами спорта как детей, так и взрослых, включая маломобильных граждан.

В трехэтажном здании разместятся спортивный зал со скалодромом размером 24 х 42 м, зал индивидуальной силовой подготовки 10,9 х 12 м, зал для единоборств и общефизической подготовки. Также предусмотрены гардероб для посетителей, раздевалки для спортсменов, медицинский кабинет, конференц-зал.

Кроме того, предусмотрено устройство на прилегающей к спорткомплексу территории футбольного поля размером 105 х 68 метров с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Открытие спорткомплекса намечено на 2021 год.





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