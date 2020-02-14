Спортсменка из Бурятии стала победительницей первенства России

Анастасия Деревягина выиграла первенство России по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили с 27 января по 4 февраля 2020 года в Ижевске (Удмуртская Республика).
В финале упражнения «Стрельба из пневматической винтовки на 10 м» воспитанница главного тренера по пулевой стрельбе Центра спортивной подготовки Владимира Бусовикова обошла ближайшую соперницу на 0,3 очка и с результатом 248,6 завоевала золотую медаль первенства.
Отметим, в отборе и квалификации данного упражнения приняли участие почти 140 юных спортсменок со всей страны.
Фото: https://www.sport-rb.ru
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