14.02.2020
Спортсменка из Бурятии стала победительницей первенства России

Спортсменка из Бурятии стала победительницей первенства России

Анастасия Деревягина взяла золото по стрельбе из пневматического оружия  

Анастасия Деревягина выиграла первенство России по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили с 27 января по 4 февраля 2020 года в Ижевске (Удмуртская Республика).



В финале упражнения «Стрельба из пневматической винтовки на 10 м» воспитанница главного тренера по пулевой стрельбе Центра спортивной подготовки Владимира Бусовикова обошла ближайшую соперницу на 0,3 очка и с результатом 248,6 завоевала золотую медаль первенства.

Отметим, в отборе и квалификации данного упражнения приняли участие почти 140 юных спортсменок со всей страны.

Фото: https://www.sport-rb.ru и https://vk.com 

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