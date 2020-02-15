Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Кушиташвили

При этом антидопинговое агентство сообщило, что кокаин не запрещен во внесоревновательный период



Федерация бокса России пожизненно отстранила от выступлений за национальную команду Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.



«Да, мы пожизненно отстранили его от выступлений за сборную России», — сказал Ума Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса



Он отметил, что федерация будет просить суд об изменении меры пресечения для спортсмена. «Мы будем ходатайствовать [в суде], чтобы его отдали нам на перевоспитание. Будем с ним работать. Там [в заключении] он ничему не научится. Мы не бросим его, будем помогать [финансово] и ему самому, и матери», — сказал Кремлев.



В пятницу стало известно, что результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили свидетельствуют об употреблении им кокаина. При этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не сможет применить санкции к боксеру Георгию Кушиташвили за употребление кокаина. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.



"РУСАДА или любая другая национальная или международная антидопинговая организация могут применять санкции в том случае, если какое-либо запрещенное вещество было обнаружено в рамках процедуры допинг-контроля, - сказала Пахноцкая. - В данном случае это не было процедурой допинг-контроля, мы не знаем, кто проводил данную проверку. Во-вторых, кокаин не запрещен во внесоревновательный период, мы можем только проверить, были ли соревнования у данного спортсмена в конкретный день. В любом случае мы берем себе эти сведения в разработку, никаких санкций РУСАДА в данный момент не применит".



Напомним, боксеры Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 г кокаина, что квалифицируется как значительный размер.



Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до ¼ финала.



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Фото: скриншот RUPTLY Федерация бокса России пожизненно отстранила от выступлений за национальную команду Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.«Да, мы пожизненно отстранили его от выступлений за сборную России», — сказал Ума Кремлев, генеральный секретарь Федерации боксаОн отметил, что федерация будет просить суд об изменении меры пресечения для спортсмена. «Мы будем ходатайствовать [в суде], чтобы его отдали нам на перевоспитание. Будем с ним работать. Там [в заключении] он ничему не научится. Мы не бросим его, будем помогать [финансово] и ему самому, и матери», — сказал Кремлев.В пятницу стало известно, что результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили свидетельствуют об употреблении им кокаина. При этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не сможет применить санкции к боксеру Георгию Кушиташвили за употребление кокаина. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая."РУСАДА или любая другая национальная или международная антидопинговая организация могут применять санкции в том случае, если какое-либо запрещенное вещество было обнаружено в рамках процедуры допинг-контроля, - сказала Пахноцкая. - В данном случае это не было процедурой допинг-контроля, мы не знаем, кто проводил данную проверку. Во-вторых, кокаин не запрещен во внесоревновательный период, мы можем только проверить, были ли соревнования у данного спортсмена в конкретный день. В любом случае мы берем себе эти сведения в разработку, никаких санкций РУСАДА в данный момент не применит".Напомним, боксеры Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 г кокаина, что квалифицируется как значительный размер.Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до ¼ финала.Источник: ТАСС Фото: скриншот RUPTLY